Doğu Anadolu’dan gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

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Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16 dereceyle Ağrı'da kaydedildi.

Hilmi Tunahan Karakaya   | 06.01.2022
Doğu Anadolu'da gece en düşük sıcaklık Ağrı'da ölçüldü

Erzurum

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği bölgede, sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ile don görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerini üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde kar örtüsünün bulunduğu dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Erzurum'da 12, Erzincan'da 9, Iğdır'da 6, Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 7, Iğdır'da 4, Erzurum'da 3, Kars'ta 1, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 1, Ağrı ve Ardahan'da 2 derece olması bekleniyor.

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