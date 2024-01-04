"Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" sürüyor
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (Van YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'24) devam ediyor.
Van
Tuşba ilçesindeki Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla Bitlis Eren, Hakkari, Iğdır, Siirt ile Muş Alparslan üniversitelerinin paydaşlığında gerçekleştirilen fuara katılanlar 200'ü aşkın kurum ve kuruluşun açtığı stantları ziyaret ediyor, iş imkanları hakkında bilgiler alıyor.
- Van'da "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
- "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" için hazırlıklar tamamlandı
- Doğu Anadolu Kariyer Fuarı gençlere kariyer planlarında yeni ufuklar açacak
Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarda yaptığı açıklamada, çok yoğun ilginin olduğunu, gençlerin iş imkanları hakkında bilgiler aldığını söyledi.
Türkiye'nin önemli firmalarının fuarda stant açtığını dile getiren Şevli, şöyle konuştu:
"Gururumuz olan kurum ve kuruluşlarımızın insan kaynakları yöneticileri, genel müdür yardımcıları ve daire başkanları geçlerimizle bir araya geliyor. Kurumlarını tanıtıyor. Tüm bakanlıklarımız burada stantlarını açtı. Fuara katılan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı, jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere milli savunma sanayi alanındaki çalışmaları anlatıyor. Milli silah ve araçları tanıtıyor. Öğrencilerimiz firmalara iş ve staj başvurusunda bulunuyor. Fuar son derece faydalı geçiyor. İlimizin bu tür etkinliklere daha fazla ev sahipliği yapması için çalışacağız."
Fuarı gezen üniversite öğrencisi Sevgi Turan da etkinliğin gençler için çok yararlı olduğunu ifade etti.
Birçok kurum ve firmayla görüşme şansı bulduklarını anlatan Turan, "Normalde buradan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı gibi kurumalara ulaşmamız çok zor. Fuar sayesinde bu kurumlara çok kolay ulaştık. Arkadaşlarımızla stantları gezdik. Verimli zaman geçiriyoruz. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda en çok savunma sanayisi stantları ziyaret edildi
Fuara katılan ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN, TUSAŞ, Türkiye Havacılık Uzay Ajansı, jandarma ve emniyet görevlileri, öğrencilere savunma sanayi alanındaki çalışmaları anlattı, milli silah ve araçları tanıttı.
Stantları gezen öğrenciler, "Ertuğrul Bomba İmha Robotu", "Atel Jammer Cihazı", "Milli Keskin Nişancı Tüfeği", "TBA6 Bomba Atar", "Engerek Termal Dürbün", "7x50 El Dürbünü", "M3 Telsiz Kulaklığı", "SAR 56 ve MPT-55 Piyade Tüfeği", "A940 Hafif Silah Nişan Dürbünü", "Mini Rov Su Altı Arama Aracı", "Su Altı İntikal Aracı" ve "İnsansız Can Kurtarma Aracı" gibi silah ve teçhizatlar ile "L- Umtas", "Atmaca", "Sungur" ile Milli Muharip Uçak Kaan"ın maketlerini görme ve inceleme imkanı buldu.
Burada görevlilerin bilgilendirdiği gençler, Türk mühendisler tarafından geliştirilen silah, teçhizat ve araçları gördü.
Van YYÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şilan Yağız, AA muhabirine, Türkiye'de savunma ve havacılık alanında önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Fuarda bunu yakından görme imkanı bulduklarını belirten Yağız, "Burada farklı üniversitelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatımız oldu. Stantları geziyoruz, görevlilerden bilgiler alıyoruz. Yeni meslekler tanıdık. Milli imkanlarla geliştirilen silahların sergilendiği stantları gezdik. Yerli ve milli olan silahlarımız, insansız hava araçlarımız var. Gurur duyduk. Bize bu fırsatı sunanlara teşekkür ederim." dedi.
"Ülkemizde çok başarılı işler yapılıyor"
Van YYÜ İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Zeynep Ayan, yerli silahları gördükçe gururlandıklarını dile getirdi.
Fuarda verimli vakit geçirdiklerini ifade eden Ayan, "Milli silahlarımızın aktif kullanıldığını görünce mutlu oluyoruz. Stantlarda görevli personelden silahların özellikleriyle ilgili bilgi aldık. Onur verici bir durum. Gurur duyduk. Ülkemizde çok başarılı işler yapılıyor. Yerli imkanlarla üretilen silah ve teçhizatları inceledik. Görevlilerden bilgi aldık. Bu tür çalışmaların çoğaltılarak devam etmesini, geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.
Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 3. sınıf öğrencisi Rabia Öner, Van'ın çok güzel bir fuara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Stantlarda bilgilendirmeler yapılıyor. Kurumları, çalışmalarını yakından öğrenme fırsatımız oldu. Kariyer planlamamda fayda sağlayacağına inanıyorum. Yerli üretim olan Ertuğrul Bomba İmha Robotu'nu inceledik. Bomba imha uzmanlarından bilgiler aldık. Silahlarımızın üretimini yapmak gurur verici." ifadelerini kullandı.
Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ahmet Talha Yıldız, "Roketsan'ı haberlerden takip ediyordum. Ülkemiz için çok güzel projeleri hayata geçiriyor. Faaliyetlerini görevlilerden dinledim. Çok etkiledim. Mezun olduktan sonra bünyelerinde çalışmayı amaçlıyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.