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Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Fatma Nur Candan  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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