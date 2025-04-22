Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Ankara
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Bitlis, Muş ve Ağrı çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde bugün akşama kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
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