Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar etkisini sürdürüyor
Kars'ta aralıklarla etkili olan kar, il merkezi ve Sarıkamış ilçesini beyaza bürüdü. Bitlis, Muş ve Hakkari'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle 127 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.
Ankara
Kars'ta son günlerde aralıklarla kar etkili oluyor. Yağışın gece artmasıyla şehir merkezi karla kaplandı.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı kentte, ekipler karla mücadele çalışması başlattı.
Sarıkamış ilçesinde de lapa lapa kar yağdı.
Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Vatandaşlardan Naci Bozyel, güne beyaz örtüyle uyandıklarını belirterek, iş yerinin önünde ve aracının üzerinde biriken karları temizlediğini anlattı.
Kentte birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.
Bitlis'te tarihi yapılar karla kaplandı
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bayındır Köprüsü, tarihi kümbetler ve mağara evler gibi birçok tarihi mekan, kar sonrası beyaz örtüyle kaplandı.
Fotoğraf tutkunları da karla bütünleşen, üzerinde yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemeler bulunan Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki mezar taşlarını fotoğrafladı, yürüyüş yaptı.
Ziyaretçilerden Muhammet Cemil Demirbağ, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nın karla bütünleşen halini görmek için geldiğini söyledi.
Güzel bir manzarayla karşılaştıklarını belirten Demirbağ, "Karın mezar taşlarıyla bütünleştiği bu güzel manzarayı fotoğraf karelerine almak için geldim. Güzel fotoğraflar çektim. Çok güzel görüntü oluşmuş." diye konuştu.
Semiha Kılıç ise "Kışın görmediğimiz karı nisanda görmek nasip oldu. Karla kaplanan tarihi yerleri görmek istedik. Manzara çok güzel." ifadelerini kullandı.
Bitlis'te aralıklarla etkisini sürdüren kardan dolayı kent beyaza büründü, vatandaşlar araçlarının üzerinde ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 74 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.
Yüksek kesimlerde karın devam ettiğini belirten Kurtkan, köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını ifade etti.
Karayolları ve belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü.
Belediye ekipleri, sokak, kaldırım, okul bahçeleri ve otoparklarda biriken karı temizledi.
Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sertaç Buhan, gazetecilere, üç gündür aralıklarla yağan kar nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını bildirdi.
Ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüğünü belirten Buhan, "İlimizde araç trafiğine kapalı olan yolların tamamını açtık. Şu an kapalı yolumuz yok. Ekiplerimiz, karın biriktiği noktalarda çalışıyor." dedi.
Erzurum
Kentte son günlerde aralıklarla yağan kar, öğleden sonra etkisini artırdı.
Lapa lapa yağan karla beyaza bürünen kentte, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Okula giderken yağışa yakalanan 17 yaşındaki öğrenci Yakup Yağmur, AA muhabirine, yaz mevsimini özlediğini söyledi.
Kentte kış mevsiminin uzun sürdüğünü ifade eden Yağmur, "Erzurum'a bir türlü yaz gelmedi, üşüyoruz. Nisanda kar görünce şaşırdım, beklemiyordum. Batıda millet denize girmeye başladı, biz burada montları çıkaramadık." dedi.
Muş
Muş'ta dün başlayan kar, etkisini sürdürüyor.
Kent genelinde kar nedeniyle 50 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.
Belediye ekipleri de sokak ve kaldırımda biriken karı temizledi.
Malazgirt ilçesinde de sabah başlayan kar, şiddetini arttırdı.
Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede, bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattığı ilçede, vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.
Hakkari
Kentte etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle beyaza bürünen kentte vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.
Zaman zaman etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte 2 köy ve 1 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.
Van'ın Başkale ilçesinde de kar başladı. Vatandaşlar, nisanda yağan karın şaşkınlığını yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.