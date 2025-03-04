Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.