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Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusunda fırtına bekleniyor.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusu, Hatay'ın güney kıyılarında akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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