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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bolu'nun Göynük İlçesi Dedeler Köyünde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor.
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DMM "M çiçeği virüsü" iddiasıyla paylaşılan görüntünün manipülasyon içerdiğini bildirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından "M çiçeği virüsü" bulaşan kişiye ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.08.2024 - Güncelleme : 16.08.2024
DMM "M çiçeği virüsü" iddiasıyla paylaşılan görüntünün manipülasyon içerdiğini bildirdi

Ankara

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu olan fotoğrafın, 2022 yılında İran'daki protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla vurulan bir adamı gösterdiği belirtildi.

Fotoğrafın M çiçeği hastalığı ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edilerek, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.


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