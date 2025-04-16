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DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı.

Semih Erdoğdu  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
DMM, "CHP'ye kayyum atanıyor" iddiasını yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı sürecinin devam ettiği hatırlatıldı.

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Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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