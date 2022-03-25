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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Cihan Çetin   | 25.03.2022
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi

Diyarbakır

Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.

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