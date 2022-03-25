Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kar nedeniyle okullar tatil edildi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Diyarbakır
Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.