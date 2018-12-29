Gelinliğini giyen Girlevik Şelalesi'nde görsel şölen

Erzincan'da, doğal güzelliğiyle öne çıkan ve her mevsim ayrı bir güzellik sunan Girlevik Şelalesi, yoğun kar yağışının ardından beyaz gelinliğini giyince adeta göz kamaştırdı.

Fotoğraf: AA/Kemal Özdemir

ERZİNCAN - Kemal Özdemir

Erzincan'da kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan Kalecik köyündeki 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce yükseklikteki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini cezbeden şelale bir haftada içindeki yoğun kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe burundu.

Kar yağışı ile beyaza bürünerek adeta gelinliğini giyen şelale, beyazlar arasında 40 metreden dökülen sularıyla seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Ziyaretçilerini etkileyen şelaleye fotoğraf çektirmek ya da özçekim yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, eşsiz güzelliğin tadını ve keyfini çıkarıyor.

"Buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum"

Ziyaretçilerden İsmail Kılınçal, AA muhabirine, yoğun kar yağışının ardından şelalenin gelinliğini giyerek bölgeye gelenleri büyülediğini söyledi.

Şelalenin doğal güzelliğine vurgu yapan Kılınçal, "Yazın farklı bir güzelliğe sahip olan Girlevik Şelalesi kışın ise adeta gelinliğini giymiş gibi olağanüstü güzelliğe bürünüyor. Yazın şelaleden akan su biraz daha fazla. Etrafa dağılan su zerrecikleri yaz aylarının sıcağında insanların yüzüne vurarak bir hoşluk veriyor. Herkesin mutlaka burayı gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da yaşıyorum ancak kar yağdığında özellikle buraya gelip bu eşsiz manzarayı doyasıya seyrediyorum." dedi.