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Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 33 kişi yaralandı.

Mehmet Sıddık Kaya, Hasan Gündüz   | 26.11.2022
Diyarbakır'da şarampole devrilen yolcu otobüsündeki 33 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakır

Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkiinde Yusuf İ. yönetimindeki 16 ASR 703 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bazıları otobüste sıkışan yolcuları araçtan çıkardı.

Olayda yaralanan 33 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, bölünmüş yolun diğer tarafındaki bir kamyonetin refüjü kullanarak karşı yola geçmesi, yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yapan otobüsün şarampole devrilmesi görülüyor.

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