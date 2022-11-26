Abant'a mevsimin ilk karı yağdı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Bolu
Abant'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.
Gündüz saatlerinde daha da etkisini artıran karla, göl çevresi beyaza büründü. Yüksek kesimler de tamamen karla doldu.
Günübirlik ya da konaklamak için milli parkı ziyaret edenler, kar yağışı altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Ziyaretçiler, karlı manzaraya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.