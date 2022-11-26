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Abant'a mevsimin ilk karı yağdı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

Mehmet Emin Gürbüz   | 26.11.2022
Abant'a mevsimin ilk karı yağdı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Abant'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.

Gündüz saatlerinde daha da etkisini artıran karla, göl çevresi beyaza büründü. Yüksek kesimler de tamamen karla doldu.

Günübirlik ya da konaklamak için milli parkı ziyaret edenler, kar yağışı altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.

Ziyaretçiler, karlı manzaraya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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