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Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mehmet Sıddık Kaya  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya - AA

Diyarbakır

Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında çatıda alevlerin arasında mahsur kalan 2 itfaiye personelinden 1'i hortumla aşağıya inmeye çalıştı.

Bu sırada yere yaklaştığı sırada düşen itfaiye personeli yaralandı. 2 itfaiye personeli ise dumandan etkilendi.

3 itfaiye eri ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan çatı katından kopan bazı parçaların düşmesi sonucu binanın giriş katındaki iş yerlerinde hasar oluştu.

TOMA'ların da desteğiyle ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın binanın çatısında hasara neden oldu.

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