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Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Lice ilçesinde hasta kadın, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Mehmet Sıddık Kaya   | 20.01.2022
Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

Diyarbakır

İlçe merkezinde yaşayan 33 yaşındaki H.Y'nin göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, etkili kar sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan H.Y, ulaştırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

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