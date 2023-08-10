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Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 10.08.2023 - Güncelleme : 10.08.2023
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde saat 15.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Hani ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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