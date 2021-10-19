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Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeşim Sert Karaaslan, Talip Demirci   | 19.10.2021
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya/Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 08.32'de Akdeniz'de kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 36,10 kilometre derinliğinde, 6 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesinin 189,11 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Kaş Kaymakamı Yazıcı: Şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi

Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AA muhabirine, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Şu ana kadar kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini belirten Yazıcı, "Bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok. İlçedeki uzak mahalleler ve yayla yerleşimleriyle de irtibat halindeyiz." dedi.

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