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Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, saat 01.25'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fırat Taşdemir  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Diyarbakır'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi olan 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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