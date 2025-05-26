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Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Mehmet Sıddık Kaya  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA

Diyarbakır

Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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