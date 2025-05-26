Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobil, beton pompası ve minibüsün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Diyarbakır
Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 21 AGL 534 plakalı otomobil, 21 S 0771 plakalı servis minibüsü ve 72 AAV 701 plakalı beton pompası, Çelikevler Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 11 kişi yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.