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Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'ndeki 4 iş yerinde etkili olan yangına müdahale ediliyor.

Osman Bilgin  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Diyarbakır'da 2. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan 2. Sanayi Sitesi'ndeki madeni yağ ve oto yedek parçası satan bir iş yerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek 3 iş yerine daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 Acil Sağlık, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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