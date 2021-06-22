Euro
10.43
Dolar
8.76
BIST 100
1,400.04
Altın
1,778.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Gine Bissau Büyükelçilik binasının açılış törenine katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Gündem

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da başlatılan "narkoterör finans" operasyonunda 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.

Ömer Yasin Ergin   | 22.06.2021
Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın finans kaynağı olan uyuşturucu ile mücadeleye devam ediliyor.


Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana ve Aydın'da bu sabah başlatılan "narkoterör finans" operasyonu, 105 şüphelinin yakalanmasına yönelik 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak sürüyor.

Operasyona, jandarma özel harekat, komando ve narkotik unsurlarından oluşan 1200 personelin yer aldığı 62 tim katıldı.

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu ile terörün bağlantısını ortaya koyan operasyon özelliği taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler son 1 haftada yüzde 40 arttı
Kovid-19 aşı randevusunda yaş sınırı 25'e indi
Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı üç ayın en düşük seviyesinde
İtalya'da açık alanda maske zorunluluğu 28 Haziran'dan itibaren kaldırılıyor
Küba üretimi Kovid-19 aşısı Abdala'nın yüzde 92,28 oranında etkili olduğu öne sürüldü

Benzer haberler

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

Diyarbakır merkezli 5 ilde 'narkoterör finans' operasyonu başlatıldı

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 132 gözaltı kararı

İstanbul'da 6 ilçede hava destekli uyuşturucu operasyonu

Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te Eren-11 operasyonları kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı

'Karagümrük çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 21 kişi tutuklandı