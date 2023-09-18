Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
DİYARBAKIR KULP’TA ;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2023
🟥 1️⃣’İ KIRMIZI,
🟧 1️⃣’İ TURUNCU VE
⬜️ 1️⃣’İ DE GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE TOPLAM
4️⃣TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ❗️
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
“SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ!… pic.twitter.com/HmexSgoDw7
Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde, JÖH ve PÖH unsurlarının, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, bu teröristlerden birinin kırmızı, birinin turuncu ve birinin de gri kategoride arananlar listesinde yer aldığını aktardı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sözde eyalet sorumlusu kırmızı kategoride aranıyordu
Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Axin Muş" kod adlı Hülya Demirer'in, "BTÖ'nün sözde orta saha ile Amed Eyalet sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği ve "Terörden Arananlar" listesinde kırmızı kategoride arandığı belirlendi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Rohat Pasur" kod adlı Cihat Ay'ın, "BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği ve "Terörden Arananlar" listesinde turuncu kategoride yer aldığı aktarıldı.
"Demhat" kod adlı Çetin Temel Demhat'ın ise "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride arandığı tespit edildi.
Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmasının devam ettiğini bildiren Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.