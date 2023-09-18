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Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aylin Dal  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Diyarbakır Kulp'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Kulp ilçesi ağaçlık alanda 4 teröristin saklandığının tespit edildiğini belirtti.

Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde, JÖH ve PÖH unsurlarının, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, bu teröristlerden birinin kırmızı, birinin turuncu ve birinin de gri kategoride arananlar listesinde yer aldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sözde eyalet sorumlusu kırmızı kategoride aranıyordu

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Axin Muş" kod adlı Hülya Demirer'in, "BTÖ'nün sözde orta saha ile Amed Eyalet sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği ve "Terörden Arananlar" listesinde kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Rohat Pasur" kod adlı Cihat Ay'ın, "BTÖ'nün sözde Lice Ferhat Gücü sorumlusu" olarak faaliyet gösterdiği ve "Terörden Arananlar" listesinde turuncu kategoride yer aldığı aktarıldı.

"Demhat" kod adlı Çetin Temel Demhat'ın ise "Terörden Arananlar" listesinde gri kategoride arandığı tespit edildi.

Diğer teröristin kimlik tespiti çalışmasının devam ettiğini bildiren Bakan Ali Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyetimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum." ifadelerini kullandı.

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