Samsunspor, Sarıyer Kola ile sponsorluk anlaşması imzaladı Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, konç sponsorluğu için Sarıyer Kola ile sözleşme imzaladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz, Sarıyer Kola ⁠CEO'su Enes Örer ile kulüp ve şirket yetkilileri katıldı.

Kulüp başkan vekili Veysel Bilen, törende yaptığı açıklamada, Samsunspor olarak 8 yıllık şirketleşme sürecinde her yıl yeni sponsorlarla anlaşmak suretiyle gelişimlerini sürdürmek istediklerini söyledi.

Sarıyer Kola gibi önemli bir markayla anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Bilen, "Yerli ve milli olması hasebiyle Türk futboluna ve Türk sporuna, ekonomik anlamda hemen her kulübüne katkı vermek isteğinde ve kabiliyetinde olan Oğuz İçecek Gıda Sanayinin yönetim kurulu başkanına teşekkürü bir borç biliyorum. Bu kadar yürekli, bu kadar geniş yelpazede Türk futbolunun yanında olmak gerçekten kendileri açısından gurur verici. Bizim açımızdan da mutluluk kaynağı." dedi.

Bilen, "Samsunspor bildiğiniz üzere dünyada göğsünde kurucusunun armasını taşıyan tek kulüp. Bu nedenle biz Atatürklü armanın sponsorlarını seçerken de gelir anlamında değil, başkanımızın da her zaman vurguladığı gibi bu birlikteliğin sinerji oluşturacağı bir kurum olması üzerinde hassasiyet gösteriyoruz. Bu anlamda inanıyorum ki Sarıyer Kola'yla birlikte Samsunspor daha da sponsor anlamında gelişim gösterecek." ifadelerini kullandı.

Oğuz İçecek Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ise Samsunspor ile sponsorluk anlaşması yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, sponsorluğun hayırlı olmasını diledi.

Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan da Türk sporuna katkıda bulunmaya çalışan Sarıyer Kola ile beraber olmaktan onur duyduklarını dile getirerek, "Bu anlamda bir senelik bir anlaşma yaptık. Ön anlaşma gibi düşünelim. Sarıyer Kola ve Sarıyer Enerji olarak beraber ortak paydada buluşacağımız 2 tane ürünle beraber piyasaya çıkacağız." diye konuştu.

Oğuz Holding CEO'su Enes Örer ise Türk sporuna ve Türk futboluna da katkılar sunmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını belirterek, anlaşmanın Samsunspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından sözleşme imzalandı, toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.