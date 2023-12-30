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Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapan özel bir şirkete ait jet, pistten çıktı.

Aziz Aslan, Murat Başal  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Diyarbakır

İstanbul'dan gelen ve mürettebat ile 1'i çocuk 11 kişinin bulunduğu özel jet, saat 11.20 sıralarında Diyarbakır Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıktı.

Uçaktan tahliye edilen mürettebat ve yolcuların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın meydana geldiği pist, kısa süreli hava trafiğine kapatıldı.

Olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Havalimanının, incelemelerin ve çalışmaların tamamlanmasının ardından kısa sürede uçuşlara açılacağı öğrenildi.

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