Fatih Camisi avlusunda toplanan öğrenciler ve aileleri, "İstanbul'dan Srebrenitsa'ya insanlığın izindeyiz" yazılı pankartı açarak, tekbirler eşliğinde Fevzipaşa Caddesi'nden Saraçhane Anıt Parkı'na yürüdü.

Burada açıklama yapan İslam Toplumu Milli Görüş (İGMG) Bosna Hersek Bölge Başkanı Edin Salkoviç, Bosna Hersek'te öğrencileri karşılayarak ülkelerinde misafir edeceklerini söyledi.

Salkoviç, Boşnak halkı için temmuzun hüzün ayı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Biz 11 ay seviniriz, ancak temmuz ayı geldiğinde hüzünleniriz. Çünkü 1995 yılında, 11 Temmuz ve sonrasında 4 günde 10 binden fazla kardeşimiz sadece Müslüman oldukları için soykırıma uğradılar, katledildiler. Potoçari Şehitliği'nde 8 yaşından 92 yaşına kadar 8 bin mezarımız var. Srebrenitsa'da bir saat önce doğan Fatima'yı öldüren Sırp askeri annesine şunu diyor, 'Bundan sonra asla Türk çocukları doğurmayacaksın.' Sırplar Srebrenitsa'ya saldırırken, 'Bu bölgede yaşayan Türklerden intikam alma zamanı gelmiştir. Burayı Sırplara armağan edeceğiz.' diyorlardı. Çünkü Türk demek Müslüman demek, Türk demek hakkı hakim kılacak demektir.”

Bosna Hersek'te Sırplar tarafından katledilen insanların kemikleri bulundukça her yıl cenaze töreni düzenlediklerini belirten Salkoviç, "Bu yıl da 10 kardeşimizin kemikleri toparlanacak, cenaze namazı kılınacak. 31 senedir kardeşlerimizin, dedelerimizin, ninelerimizin, babalarımızın kemiklerini topluyoruz. Her 11 Temmuz'da cenaze namazlarını kılıp defnediyoruz. Yeni Srebrenitsalar yaşanmasın diye böyle anlamlı yürüyüşler yapıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle katliam yaşanmaz. Sizin gibi gençlerin ölüm yürüyüşü, yas yürüyüşü değil, fetih yürüyüşleri yapmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

⁠"Bugün Srebrenitsa aynı zamanda Gazze'dir"

Basın açıklamasını okuyan İGMG Türkiye Başkanı Ahmed Divleli de 200 genci sadece bir geziye, yolculuğa uğurlamak için toplanmadıklarını, bugün burada bir hafızayı, bir emaneti ve bir şuuru uğurladıklarını söyledi.

Fotoğraf : İGMG Türkiye/AA

Bundan 30 yıl önce medeniyetin, insan haklarının ve hukukun merkezi Avrupa'nın göbeğinde, bütün dünyanın gözleri önünde binlerce insanın katledildiğini dile getiren Divleli, şunları kaydetti:

“Dünya seyretti, insanlık sustu, vicdanlar sustu. Evet, Srebrenitsa'da çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gençlerin hiçbir ayrım gözetilmeksizin katledildiği bir soykırım gerçekleşti. Peki, yetti mi? Hayır yetmedi. Srebrenitsa sadece Bosna değildi. Bugün Srebrenitsa aynı zamanda Gazze'dir. Gazze'ye baktığımızda aynı acının, aynı sessizliğin, aynı vicdansızlığın farklı bir coğrafyada devam ettiğini görüyoruz. Bombalar değişiyor, coğrafyalar değişiyor ama mazlumun gözyaşı hiç değişmiyor. İşte bunun için bu yürüyüşü yapıyoruz. Bu gençlerimizi uğurluyoruz. Srebrenitsa'yı anıyoruz. Geçmişe ağlamak için değil, geleceği inşa etmek için. Unutmamak için, unutturmamak için.”

Divleli, "Bizim sınırlarımız haritalarla çizilmez. Bosna'daki acı da bizim acımızdır. Gazze'deki feryat da bizim feryadımızdır. Doğu Türkistan'daki gözyaşı da bizim gözyaşımızdır." dedi.

Fotoğraf : Şükrü Gündüz/AA

Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de "Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz." diye buyurduğunu dile getiren Divleli, "İşte bugün uğurlayacağımız gençlerimiz de bu ayetin yüklediği sorumluluğu omuzlamak için yola çıkıyorlar. Onlar sadece kilometrelerce yürümeyecekler. Bir ümmetin hafızasını taşıyacaklar. Bir annenin gözyaşını hissedecekler. Bir yetimin sessiz çığlığını duyacaklar. İnşallah döndüklerinde sadece Bosna’yı görmüş gençler olmayacaklar. Mazlumun derdiyle dertlenen, ümmetin yükünü omuzlamaya talip olan, adalet için yaşayan gençler olacaklar." ifadelerini kullandı.

Divleli, gençlere seslenerek, "Genç kardeşlerim birazdan Balkanlar'a, ecdat topraklarına doğru yola çıkacaksınız. Oralar sıradan topraklar değildir. Her karışında ecdadımızın izi vardır. Her karışında şehitlerimizin kanı vardır. Orada her adımı bir ibadet şuuruyla atın. Mehmet Akif'in şu güzel sözlerini hiçbir zaman unutmayın, 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı.' Rabb'im bizleri vatansız, devletsiz, ezansız ve bayraksız bırakmasın. Rabb'im yolunuzu açık eylesin, basiret, feraset ve ümmet şuuru nasip eylesin." diye konuştu.

İGMG Genel Başkan Danışmanı Muhammed Turhan'ın yaptığı duanın ardından otobüslere binen liseli gençler, Bosna Hersek'e uğurlandı.