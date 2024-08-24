Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,759.00
BTC/USDT
64,153.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakır annelerini, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak ziyaret etti.

Aydın Arik  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti Fotoğraf: Aydın Arik/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 1818'inci gününde sürüyor.

AK Parti İl Başkanı Ocak, oturma eylemini sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Ocak, ailelerin uzun süredir evlatları için nöbette olduğunu söyledi.

Evlat nöbetindeki aileleri dinlemeye, onların sesi olmaya ve onları desteklemeye geldiklerini ifade eden Ocak, annelerin, terör örgütüne karşı direnişin sembolü olduğunu belirtti.

Annelerin tüm Türkiye'ye umut olduğunu anlatan Ocak, şunları kaydetti:

"Annelerimizin bu mücadelesi tüm Türkiye'ye yayıldı. Terör örgütü bu annelerimizin mücadelesiyle ciddi bir sarsıntı geçirmiştir. Artık eskisi gibi gençleri kandırıp, saflarına katamamaktadır. İnsan haklarından dem vuran, çocuk haklarından dem vuran siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının 1818 gündür burada bir mücadele veren anneleri ziyaret etmemeleri, onların sesini duymamalarını Türkiye kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. 55 aile evladına kavuştu. Biz inanıyoruz ki bütün anneler, evlatlarına kavuşacaktır. Son ana kadar onların yanında ve sesi olmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Kemalpaşa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adalet Bakanı Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanmaması için İsrail'e destek veren ülkelerin başında ABD var
Milli muharip uçak KAAN, Çin ordu gazetesinde geniş yer aldı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Amatöre çok önem veriyoruz

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Amatöre çok önem veriyoruz
Diyarbakır OSB'de 67 fabrikanın enerjisi GES'ten sağlanıyor

Diyarbakır OSB'de 67 fabrikanın enerjisi GES'ten sağlanıyor
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da tarihi yerleri gezdi, gala yemeğine katıldı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Diyarbakır'da tarihi yerleri gezdi, gala yemeğine katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet