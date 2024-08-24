Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, “Balkanlar’ın en büyük sorunu olan bir araya gelme, birlikte iş yapma sorunu Anadolu Ajansı liderliğinde bizler çözmeye çalışıyoruz.” dedi.
ALBENA
Karagöz, Bulgar Telgraf Ajansı (BTA) tarafından Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Albena kasabasında düzenlenen “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansına katıldı.
Toplantıya, Bulgaristan Haber Ajansı BTA’nın konuğu olarak Balkan Haber Ajansları Başkanı sıfatıyla katıldığını belirten Karagöz, şöyle konuştu:
“Balkan ajansları esasında Balkan toplumlarının sesini dünyaya duyuran haber ajansları. Anadolu Ajansı olarak Balkan ülkelerini ve aynı zamanda Güney Avrupa ülkelerini biz destekliyoruz. Bir birlik ve bir platform şeklinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Balkanlar’ın en büyük sorunu olan bir araya gelme, birlikte iş yapma sorunu Anadolu Ajansı liderliğinde bizler çözmeye çalışıyoruz.”
Bulgar, Yunan ve İtalyan haber ajanslarının da bu konudaki gayretlerinin altını çizen Karagöz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Balkan ülkelerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin derinleşmesinde Anadolu Ajansı ve diğer haber ajansları çok büyük rol oyuyor. Ben böyle bir toplantıya davet ettiği için BTA’ya, Bulgaristan Haber Ajansına teşekkür ediyorum. Balkan ülkelerinin haber ajansları, medyaları ne kadar fazla bir araya gelirse, toplumlarımız arasındaki ilişki de o kadar derin olur ve bu derin ilişkiler beraberinde daha doğru bir noktaya götürür ülkelerimizi. Toplumsal bir birliktelik inşa etmeye götürür ve bu da hem ticari açıdan, hem siyasi açıdan, hem kültürel açıdan zenginlik ve katma değer anlamına geliyor.”
AA Genel Müdürü Karagöz, konferanstaki konuşmasında da haber ajansların doğru haberler vererek insanlar arasında köprüler kurulması için güçlü bir araç olduklarını söyledi.
BTA Genel Müdürü Kiril Vılçev de, BTA’nin AB Komisyonu ile ortaklaşa altısı sınır ötesi olmak üzere 36 konferansın yer aldığı "Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek" projesini tamamladığını aktardı.
Konferansa Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.