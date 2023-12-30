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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır'da annelerin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Aydın Arik  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 1581'inci gününde devam ediyor.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden dağa kaçırılan 22 yaşındaki kızı Pınar için gelen anne Menci Seyhan da oturma eylemine dahil oldu.

Anne Seyhan, gazetecilere, kızına kavuşmak için eyleme katıldığını söyledi.

Yıllardır kızından haber alamadığını ifade eden Seyhan, "Mardin'den buraya kızım için geldim. Kızımın gelmesini istiyorum. Bana kızımı versinler." dedi.

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

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