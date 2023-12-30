Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,286.50
BTC/USDT
41,900.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de ''Celal Aysel Küçükşahin Aile Sağlığı Merkezi Açılış Töreni''nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlarla ilgili adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Ömer Olcay  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan bazı sosyal medya kullanıcılarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Süper Kupa Finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan 2023'teki yoğun diplomasi trafiğinde dünyayı 5 kez turladı
Emine Erdoğan'dan "Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ne ilişkin paylaşım
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında kısıtlama kararını ihlal eden internet sitesine soruşturma
Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Benzer haberler

Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç: Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından provokasyon içerikli paylaşımlara soruşturma başlatıldı

TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ortak kararıyla Süper Kupa maçı ertelendi

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Şimdiki hedefimiz de 2023'te ikinci kupayı kazanmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: İyi bir futbolla yarınki maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçına hazır

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçına hazır
Bilyoner, 2023’ün "en"lerini açıkladı

Bilyoner, 2023’ün "en"lerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet