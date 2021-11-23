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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Anne Türkan Mutlu, "Kızım öğretmen olacaktı. Eğer kızım bugün burada olsaydı öğretmendi." dedi.

Mehmet Sıddık Kaya   | 23.11.2021
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya / AA

Diyarbakir

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 813'üncü gününde sürüyor.

İstanbul'dan 8 yıl önce kandırılarak dağa götürülen kızı Şeyma Ceylan için oturma eyleminde yer alan Türkan Mutlu, evladını almadan eylemini sonlandırmayacağını söyledi.

Yarın Öğretmenler Günü olduğunu anlatan Mutlu, şöyle konuştu:

"Kızım öğretmen olacaktı. Eğer kızım bugün burada olsaydı öğretmendi. Yarın kızımın Öğretmenler Gününü kutluyor olabilirdim. Kızım, Ceylan'ımın dağlarda, mağaralarda ne işin var? Ceylan'ımı istiyorum. Evlatlarımızı versinler. Kendi çocuklarını göndersinler. 8 senedir acı çekiyorum. 8 sene de onlar acı çeksin. "

Mutlu, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın ise oğluna kavuşmak için mücadele verdiğini dile getirdi.

5 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Kesinlikle yılmayacağız. HDP'de biraz vicdan varsa artık çocuklarımızı getirsin. Türkiye'nin dört bir yanında buraya gelen aileler çocuklarını istiyor. HDP'de hiç mi vicdan yok hiç mi sesimizi duymuyor? Bütün dünya sesimizi duydu. Bir tek HDP duymadı. Asla bu mücadeleyi bırakmayacağız."

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