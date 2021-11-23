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Yargıtay, Ceren Özdemir cinayetinin failine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Ordu'da, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay 1. Ceza Dairesince onaylandı.

Hayati Akçay   | 23.11.2021
Yargıtay, Ceren Özdemir cinayetinin failine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Ordu

Yargıtay, Ceren Özdemir'i öldürdüğü gerekçesiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Özgür Arduç'un temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında, Özgür Arduç'a, Ceren Özdemir'i öldürmesi nedeniyle nitelikli kasten adam öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onandığı, suçun mükerrer olması sebebiyle koşullu salıvermeden yararlanmadan ağırlaştırılmış hapis cezasının sıkı güvenlik rejimine göre uygulanacağı, sanığın hayatı boyunca cezaevinden çıkmadan cezasını çekeceği belirtildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da evinin önünde 35 yaşındaki Özgür Arduç tarafından bıçaklanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından kaçan Arduç, bir gün sonra polislerce yakalanmıştı.

Arduç'a, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin davanın 20 Ocak 2020'de görülen ikinci duruşmasında "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

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