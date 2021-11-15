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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nın başlatıldığını duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan yetişkin erkekler için Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nı başlattıklarını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 15.11.2021
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'nın başlatıldığını duyurdu Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Ankara

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yetişkin erkekler için hazırlanan programda, Kur'an-ı Kerim, itikat, ibadet, siyer ve ahlak dersleri olacak. Vatandaşların mesaisinin uygun olduğu zamanlara planlanacak programa, il ve ilçe müftülükleri üzerinden başvuru yapılabilecek.

Başkanlığın yetişkin kadın ve erkekler için yaptığı temel dini eğitimin yanında tefsir, hadis, akait, ilmihal, siyer ve cuma derslerinden oluşan kısa süreli öğretim programları da yer alacak.

İmam-hatip ve müezzin-kayyımlar tarafından uygulanacak Camilerde Kur'an Öğretimi Programı, haftada üç gün ve günde iki saat olarak camilerde gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak çalışma hayatı yoğunluğu içerisinde dini eğitime vakit bulamayan kardeşlerimiz için başlattığımız, Camilerde Kur'an Öğretimi Programı'na katılmaya tüm kardeşlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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