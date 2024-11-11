Dolar
34.33
Euro
36.61
Altın
2,619.34
ETH/USDT
3,335.00
BTC/USDT
87,974.00
BIST 100
9,276.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
logo
Gündem

"Divanu Lugati't-Türk" sergisi, Türk dünyasını dolaşacak

Türkçenin ilk sözlüğü olan ve Türk kültürüne dair önemli bilgileri içeren "Divanu Lugati't-Türk" eserini anlatan "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, birçok ülkede sanatseverlerle ve tarih meraklılarıyla buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
"Divanu Lugati't-Türk" sergisi, Türk dünyasını dolaşacak

Istanbul

Sergi, Türk Dünyası Vakfı iş birliğinde Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından Kırgızistan'da Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Tarih Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen sergi, Türk milletlerinin medeniyet kurucu kimliğini vurgulamayı hedefliyor.

Sergi, ilginç kelimeler ve objeler eşliğinde Türk kültür mirasının derinliklerini keşfetmek isteyen ziyaretçilerine farklı deneyim sunuyor.

Sergide ayrıca Türkistan'ı merkez alan bir harita da modern harita ile karşılaştırmalı olarak yer alıyor. Moda tasarımcısı Ezgi Karayel tarafından, Divanu Lugati't-Türk'teki anlatımlara dayanan erkek ve kadın kıyafetleri de ziyaretçilerle buluşuyor.

"Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" sergisi, 2025 yılı sonuna kadar başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere dünya genelinde farklı bölgelere taşınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi
"Divanu Lugati't-Türk" sergisi, Türk dünyasını dolaşacak
Emine Erdoğan, BM Kalkınma Programı İcra Direktörü Steiner ile görüştü
Kahramanmaraş'ta deprem konutu hak sahipliği başvuruları için 2 gün ek süre verilecek

Benzer haberler

"Divanu Lugati't-Türk" sergisi, Türk dünyasını dolaşacak

"Divanu Lugati't-Türk" sergisi, Türk dünyasını dolaşacak

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Almanya'da "Köln, İstanbul ve Tunus'tan İzlenimler" sergisi açıldı

Ders kitaplarındaki Atatürk portresinin orijinali Anıtkabir'de sergilenecek

Ders kitaplarındaki Atatürk portresinin orijinali Anıtkabir'de sergilenecek
"Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" etkinliğinde şairin hayatı ve eserleri konuşuldu

"Horasan'dan İstanbul'a: Molla Cami" etkinliğinde şairin hayatı ve eserleri konuşuldu
Fotoğrafçı Saprunova'ya göre İstanbul Photo Awards "dünyadaki mücadelelerin çok büyük bir temsili"

Fotoğrafçı Saprunova'ya göre İstanbul Photo Awards "dünyadaki mücadelelerin çok büyük bir temsili"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet