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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.

Mustafa Hatipoğlu  | 11.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi Fotoğraf: TCCB / Murat Kula

Bakü

Erdoğan'ı, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan hükümetini temsilen Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve eşi Leyla Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da Bakü'ye geldi.

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