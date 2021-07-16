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Dışişleri Bakanlığından BM'ye hassasiyet çağrısı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Suriye'deki insani sorunların ilkeli, tarafsız ve bağımsız şekilde ele alınmasının gereğini bölgedeki BM temsilcilerine hatırlatırız." ifadelerini kullandı.

Gökhan Varan   | 16.07.2021
Dışişleri Bakanlığından BM'ye hassasiyet çağrısı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, dün Birleşmiş Milletler (BM) Şam Mukim Koordinatörü ve İnsani Koordinatörü, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü ve UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü tarafından ortak açıklamadaki maddi hatalara, eksik ve yanıltıcı bilgilere ilişkin olarak hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, Türkiye'nin Suriye'deki insani duruma dair BM ile düzenli temasta olduğunu belirterek, "Buna rağmen, BM’nin Şam’da Mukim Koordinatörü ve İnsani Koordinatörü, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü ve UNICEF’in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü tarafından yayınlanan 15 Temmuz 2021 tarihli ortak açıklama maddi hatalar ile eksik ve yanıltıcı bilgiler içermektedir." ifadelerini kullandı.

Bilgiç, Alluk Su İstasyonunun, Rasulayn yakınlarında Suriye muhalefetinin kontrolü altında bir bölgede yer aldığını ve elektrik enerjisiyle çalıştığını hatırlattı.

Söz konusu istasyonun yanı sıra Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinin tek elektrik kaynağının ise güneyde olduğuna dikkati çeken Bilgiç, "Terör örgütü PKK/PYD ve rejim, Alluk Su İstasyonu ve bölgeye gelen elektriği kasıtlı olarak engellemektedir. Söz konusu elektrik kesintileri İstasyondan su tedarikini imkansız kılmakta ve bölgedeki insani koşullarını zorlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde 18 Nisan, Alluk Su İstasyonunda ise 26 Haziran tarihinden beri bu nedenle elektrik enerjisinin mevcut olmadığının altını çizerek, "Keza rejim, Bab bölgesine içme ve tarım amaçlı su tedarikini keyfi şekilde engellemeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Ortak açıklamanın imzacılarının Suriye'deki insani sorunlara seçici yaklaştığını ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında muhalefetin kontrolü altında yaşayan yüzbinlerce sivilin elektrik ve sudan kasıtlı şekilde mahrum bırakılmasının yarattığı vahim sonuçları göz ardı ettiğine işaret eden Bilgiç cevabında, "Suriye'deki insani sorunların ilkeli, tarafsız ve bağımsız şekilde ele alınmasının gereğini bölgedeki BM temsilcilerine hatırlatırız." ifadesine yer verdi.

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