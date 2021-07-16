Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan ve 5 tesise sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ta, bir tekstil fabrikasında çıkan ve sonrasında 5 tesise daha sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş
Merkez Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş-Adana kara yolunun 1'inci kilometresinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü personeli de arazözleriyle alevlere müdahale etti.
Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın, çevredeki 5 tesise daha sıçradı. Yangının sıçradığı fabrikalar arasında 1 tekstil, PVC ve mobilya fabrikalarının yanı sıra 2 de depo yer aldı.
Yangına müdahale çalışmalarına polis TOMA'sı da dahil oldu.
İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.
Belediye Başkanı Güngör'den açıklama
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AA muhabirine, yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.
İhbarı alır almaz ekiplerin olay yerine yönlendirildiğini aktaran Gügör, "İhbarı alır almaz harekete geçen itfaiyemiz, fen işleri dairemiz, orman ve emniyetimizin yaklaşık 50 aracı yangına müdahale ediyor. Kısa süre içerisinde kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Yangın kontrol altına alındı
5 tesise daha sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın sonrası tesislerde maddi hasar oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.