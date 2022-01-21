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Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce Irak Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırı için kınama mesajı yayımladı.

Mustafa Deveci   | 21.01.2022
Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Ankara

Bakanlığın açıklamasında, saldırıda, Irak Silahlı Kuvvetlerine mensup birçok askerin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

"Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor, bu vesileyle terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak’ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kardeş Irak halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.

Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda, 11 Irak askerinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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