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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Behlül Çetinkaya   | 03.03.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ile Kuleba, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Ukrayna'daki güncel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından dolayı Türkiye'nin memnuniyet duyduğunu iletti.

Çavuşoğlu, bu koridorun bir taraftan vatandaşları tahliye etme imkanını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.


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