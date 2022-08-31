Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Süryani toplumunun temsilcileriyle görüştü
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki ve ABD'deki Süryani toplumunun temsilcileri vatandaşlarımızla bir araya geldik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.