Dolar
18.73
Euro
19.76
Altın
1,829.67
ETH/USDT
1,210.80
BTC/USDT
16,666.00
BIST 100
5,626.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuşuyor
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Salim el-Muslat, Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ve Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa'yı kabul etti.

Muhammet Tarhan   | 03.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, Suriye muhalefet liderleriyle Dışişleri Bakanlığında yaptığı görüşmeye ilişkin, Suriye bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca Suriye muhalefetine ve halkına desteğimizi yineledik." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Aralık 2015'te oy birliğiyle onayladığı 2254 sayılı karar, Suriye genelinde acil bir ateşkesin sağlanması ve buna paralel olarak siyasi müzakerelerin başlaması; iki yıl içerisinde bir "birlik hükümeti" kurulması ve ardından seçimlerin gerçekleştirilmesi için çağrı yapıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hablemitoğlu suikastı sanıkları 14 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 58,6 metre oldu
Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor
Antalya'da sel mağdurlarına yaklaşık 90 milyon lira destek ödemesi yapıldı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye muhalefet liderleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye rejimi aynı zamanda Suriyelilerin ülkesine dönmesini istiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ege’de 1 mil dahi kara suyu genişlemesine izin vermeyiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: FETÖ mensupları için İsveç bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Afganistan'da kızların üniversite eğitiminin engellenmesi) Böyle bir yasağı reddediyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Afganistan'da kızların üniversite eğitiminin engellenmesi) Böyle bir yasağı reddediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet