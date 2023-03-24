Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Şanlıurfa'da depremzedelerle sahur yaptı.
Şanlıurfa
Çavuşoğlu, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Göbeklitepe Erkek Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yurdun yemekhanesinde depremden etkilenenlerle sahur yapan Bakan Çavuşoğlu, sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.
Bakan Çavuşoğlu'na, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de eşlik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.