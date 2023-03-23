Dolar
19.06
Euro
20.64
Altın
1,992.93
ETH/USDT
1,812.30
BTC/USDT
28,188.00
BIST 100
5,061.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen çadırları taşıyan uçaklar Adana'ya ulaştı.

Betül Aklan  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Adana

Pakistan hükümetince 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında, Lahor ile İslamabad kentlerinden havalanan ve toplam 5 bin 577 çadır taşıyan 4 uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Bu arada aynı operasyon kapsamında Lahor'dan kalkan ve 1350 çadır taşıyan uçağın, dün akşam saatlerinde havalimanına iniş yaptığı öğrenildi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırlar, uçaklardan alınarak depremlerden etkilenen illere sevk edildi.

İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için iki ülke arasında kurulan hava köprüsü aracılığıyla Pakistan'dan gelen 35 uçakla yaklaşık 46 bin çadırın Türkiye'ye sevkiyatı tamamlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi
Bakan Kasapoğlu, Mersin'deki öğrenci yurdunda misafir edilen depremzedelerle iftar yaptı

Benzer haberler

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı devam ediyor

Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor

Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'daki tarihi yapıları inceledi

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da çadır kentte depremzedelerle iftar yaptı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedelerle iftar yaptı
Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı

Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet