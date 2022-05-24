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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramallah’ta Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenleyecek
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'e ulaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Filistin'in Ramallah kentine geldi.

Mücahit Aydemir   | 24.05.2022
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistin'e ulaştı Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Kudüs

Bakan Çavuşoğlu'nu taşıyan uçak, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na indi. Çavuşoğlu, burada İsrailli yetkililer tarafından karşılandı.

Filistin ziyareti kapsamında Tel Aviv'den Ramallah kentine gelen Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanlığına geçti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki tarafından karşılanan Çavuşoğlu, Türkiye-Filistin Ortak Komitesi İkinci Toplantısı'na katılacak.

Filistinli mevkidaşı Maliki ile ikili görüşme yapacak Çavuşoğlu, Türk üniversitelerinden mezun Filistinlilerle bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da bir araya gelmesi bekleniyor.

Çavuşoğlu yarın da İsrail'de Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili ve heyetler arası görüşme yapacak. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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