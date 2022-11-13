DIGIATHON 2022'de kazananlar belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022'de kazananlar belli oldu.
İstanbul
Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022'nin kapanışı İstanbul Ataşehir'de yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, törende yaptığı konuşmada, Taksim'de yaşanan patlamaya değinerek, "Rabbim inşallah büyük acılardan bizi esirgeyerek bu sıkıntılı süreci de atlatmayı nasip etsin diyorum." diye konuştu.
Yapay zeka teknolojilerinin bugün geldiği noktada sektörleri nasıl etkilediği, onlar için nasıl değer ürettiğiyle ilgili artık kimsenin şüphesi kalmadığını anlatan Varank, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin yapay zekanın potansiyel kazanımlarına yönelik ciddi adımlar attığı bir dönemden geçildiğini söyledi. Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Biz de hızla gelişen bu teknolojiden gereğince istifade edebilmek için Kalkınma Planlarımız ile Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yapay zekayı ekonomik etki, toplumsal fayda ve ulusal güvenlik açısından ülkemiz için kritik teknoloji alanlarından biri olarak belirledik. Bu itibarla, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve ilgili tüm paydaşlarla hazırladığımız Ulusal Yapay Zeka Stratejimizi geçtiğimiz yıl yayımladık. Önceliklerimiz doğrultusunda 'beşeri sermaye, Ar-Ge ve girişimciliğin desteklenmesi, altyapının geliştirilmesi, sosyoekonomik uyum için düzenlemeler ve uluslararası iş birliği' konularına odaklandık."
Bakan Varank, yapay zeka teknolojilerine yön verecek nitelikli insan kaynağına yatırım yaptıklarına değinerek, 2025 yılına kadar bu alandaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını istediklerini belirtti.
Türkiye Açık Kaynak Platformundan 42 yazılım okullarına, DENEYAP Türkiye Atölyelerinden Uluslararası Lider Araştırmacılar Programına ve TEKNOFEST'e kadar çok yenilikçi projeleri olduğuna vurgu yapan Varank, "96 teknoloji geliştirme bölgemiz, 1600'e yakın Ar-Ge ve Tasarım merkezimiz bu manada Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemimizi besliyor." dedi.
Bakanlık olarak ortaya koydukları stratejiler ile küresel ölçekte değer üreten sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek istediklerine dikkati çeken Varank, geliştirilecek projelerle kamu, özel sektör, teknoloji girişimcileri ve diğer paydaşların birlikte iş yapma modelini benimsemesini sağlayacaklarını anlattı.
Bakan Varank, desteklenmeye hak kazanan 10 konsorsiyumun temsilcilerini tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üretim teknolojilerinden finansal teknolojilere, iklim değişikliğinden tarım, gıda ve hayvancılığa kadar öncelikli olarak belirlediğimiz tüm alanlarda inşallah ürün ve hizmetler geliştireceksiniz. Geliştirdiğiniz teknolojiler sayesinde hatlarınızda kesintisiz üretimi sağlayabilecek, verimliliğinizi ve kalitenizi artırabilecek, maliyetlerinizi azaltacak, pazarlama, satış ve ihracat gücünüzü yükseltebileceksiniz. Kısaca daha rekabetçi olacaksınız. Şundan emin olabilirsiniz biz bundan sonraki süreçte bugün olduğu gibi hep yanınızda olacağız."
"Kağıdın yerini uygulamalar aldı"
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu'na başlarken ellerinde sadece anahtar kelimeler olan "e-Devlet kapısı", "blokzincir", "Milli Teknoloji Hamlesi" ve "dijitalin yüzyılı"nın olduğunu belirtti.
Koç, zorlu geçen 30 saatlik maratonun ardından artık ellerinde e-Devlet kapısı için geliştirilen ürünler ve birbirinden özgün geliştirilen blokzinciri projeleri olduğunu söyledi.
Teknolojinin insan hayatına getirdiği dönüşümün hız kesmeden devam ettiğine işaret eden Koç, yüz yüze ve kağıt tabanlı sürecin yerini mekandan ve zamandan bağımsız uygulamaların aldığını anlattı.
Koç, dijital dönüşümün canlı bir süreç olduğunu belirterek, dönemin yeni başrol teknolojisinin de artık dağıtık defter teknolojileri olduğunun altını çizdi. Koç, şunları söyledi:
"Bu dağınık defter teknolojilerinden biri olan blok zinciri ise vadettiği güvenilir, şeffaf, değiştirilemez ve merkezi olmayan mimari sayesinde her gün daha fazla kullanım oranına ulaşıyor ve sosyal hayatımızda büyük bir potansiyel gösteriyor. Dünya ekonomisindeki dengeleri değiştiren geleneksel ekonomi için devrim sayılabilecek bitcoin de sizler gibi araştırmacı ruhlu proje üreten kişiler tarafından ortaya çıkartıldı. Sizler de bu 30 saat süren DIGIATHON finalinde dijital devlet uygulamalarına blok zincir çözümleri aradınız ve e-Devlet kapısına yeni bir soluk getirecek projeler oluşturdunuz. Belki de burada ilk adımlarını attığınız projeleriniz dijital devlet uygulamalarına yenilikler getirecek."
Koç, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak her yıl farklı bir konuyu gündeme alıp DIGIATHON'ları devam ettirmek istediklerinin altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin Yüzyılı"nda vurguladığı gibi çağı yakalamaya çalışan ülkeden çağa yön veren ülkeye giden bir yolculuk içerisindeyiz." şeklinde konuştu.
Yarışmada birinci TKM-M060, ikinci 0XA1E1ACE1E, üçüncü BİLKENTDEV takımları olurken, konuşmaların ardından kazananlara ödülleri verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.