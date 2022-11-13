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Batman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Batman'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İbrahim Toprak, Ahmet Işık   | 13.11.2022
Batman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Işık - AA

Batman

Batman'ın merkeze bağlı İkiztepe köyünde akrabalar arasında su kuyusu kazma meselesi nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İluh Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İluh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3'ü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Köyde ve hastane önünde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Güvenlik güçlerince kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.


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Batman'da akrabalar arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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