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Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde denizde sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Ferdi Uzun   | 28.08.2021
Didim'de sürüklenen lastik bottaki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın

Didim açıklarında lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.


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