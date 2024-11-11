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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Mehmet Tosun  | 11.11.2024 - Güncelleme : 11.11.2024
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor" iddiasını yalanladı

Ankara

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsrail'le ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurduğu hatırlatıldı.

Bu tarihten sonra, Türkiye'den İsrail'e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu paylaşımlarda geçen, 'TÜİK verilerine göre İsrail'in dış ticaret kodu olan 624 ile halen ticaret yapıldığı görülüyor' iddiası da tamamen asılsızdır. TÜİK verileri incelendiğinde, söz konusu verilerin Mayıs 2024'e kadar olan ticaret verileri olduğu, bu tarihten itibaren İsrail ile herhangi bir ticaretin söz konusu olmadığı açıkça görülmektedir."

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