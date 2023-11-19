Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,971.20
BTC/USDT
36,584.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen Güvenlik Toplantısı'nın ardından basın açıklaması yapıyor. Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız ABD’nin başkenti Washington’da, Filistin’e destek için “Çocuk Yürüyüşü” gerçekleştiren aktivistler, Beyaz Saray’ın önüne geldi.
logo
Gündem

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Ankara

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremden etkilenen Samandağ'da kalıcı konutların projesi belli oldu
Ankara 2 No'lu Baro Başkanı Hafif, Gazze'deki hak ihlallerini UCM'ye taşıyacak
Hatay'da sağanak nedeniyle deniz taştı, sahil bandı su altında kaldı
Zonguldak, Bolu, Şile, Düzce ve Sakarya'da eğitime 1 gün ara
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Benzer haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı

İsrail: 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da "Hamas üyesi" 1100 Filistinli gözaltına alındı

İsrail gazetesi Haaretz: Ordunun helikopteri Hamaslılara ateş açarken siviller de vuruldu

Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Swoboda, Hamas'ı boykotun hata olduğunu düşünüyor

Uluslararası Barış Enstitüsü Başkanı Swoboda, Hamas'ı boykotun hata olduğunu düşünüyor
İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi

İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi
Çekya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabilecek

Çekya'da "Nehirden denize Filistin özgür olacak" sloganı "terör propagandası" sayılabilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet