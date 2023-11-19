Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail resmi devlet hesaplarının paylaşımını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Ankara
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleriyle ilgili, "Hamas, masum insanları öldürüyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı ve resmi devlet hesaplarından paylaşılan idam görüntüleri ile ilgili, “Hamas, masum insanları öldürüyor” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) November 19, 2023
Bahse konu görüntülerin, 2014 yılında İran’daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında kaydedildiği tespit… pic.twitter.com/6CnLe1iBTt
Söz konusu görüntülerin, 2014 yılında İran'daki bir uyuşturucu tacirinin halka açık idamı sırasında çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.