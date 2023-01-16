Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,916.80
ETH/USDT
1,563.90
BTC/USDT
21,101.00
BIST 100
5,005.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta “Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Teftiş Kurulu Başkanlığı Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul PPP Week Programı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 121 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Hamdi Çelikbaş   | 16.01.2023
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, şoför, aşçı, bahçıvan ve büro personeli alınacak.

Adayların 2022 KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve daha yüksek puan alması gerekiyor.

Başvurular sonrası en yüksek puandan başlanarak yapılacak sıralama neticesi alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday asil olarak, üç katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Başvurular 16 Ocak tarihinden itibaren 15 gün içerisinde "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesi üzerinden alınacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.devtiyatro.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'da soğuk hava ve kar etkili oluyor
İptal edilmediği halde gelinmeyen hastane randevusu oranı düştü
Bolu ve Düzce'de sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği karaya oturan yük gemisi nedeniyle askıya alındı

Benzer haberler

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sözleşmeli 121 personel alacak

Lisansüstü eğitime, norm kadrolara ve görevlendirmelere ilişkin yönetmeliklerde değişiklik

2023 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete'de yayımlandı

MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi

MASAK bazı ödeme işlemlerindeki parasal tutarları yeniden belirledi
Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü

Büyük otobüs kullanacak şoförler için ehliyet yaş sınırı düşürüldü
MASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesi

MASAK'tan "parasal sınır" düzenlemesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet