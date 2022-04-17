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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Antalya'da 30 bin ziyaretçiyi ağırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'da yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Hatice Özdemir Tosun   | 17.04.2022
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Antalya'da 30 bin ziyaretçiyi ağırladı Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun/AA

Antalya


Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla 12 ilde gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin 3. durağı, ANFAŞ Fuar Merkezi oldu.

Etkinliğin ikinci günü, Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başladı.

Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından "Kırsal Kalkınma Projesi" söyleşisi gerçekleştirildi.

Programda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet Kaş, tarımsal desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının sektörün önünü açmak, girişimciler yetiştirmek amacıyla önemli projeler hazırladığını anlatan Kaş, bitkisel, hayvansal, su ürünleri, faiz ve kırsal kalkınma alanlarında destekler verildiğini belirtti.

Söyleşi bölümünde muz üretimi yapan Gülay Yando, süs bitkileri üzerine çalışan Bayram Özen ile domates yetiştiriciliği yapan Mine Yılmaz, kendi girişimcilik hikayelerini anlattı.

Etkinlikte ayrıca "Bilgi Teknolojileri Akademi Paneli" ile "1 Milyon İstihdam Projesi" tanıtımı gerçekleştirildi.

Olgunlaşma Enstitüsü Yörük Başı Kına Gecesi Ritüeli, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ile ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin konserleri, ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

2 günde 30 bin ziyaretçi

2 gün süren etkinlikte, gençler, burs, hibe, fon, kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen öğrencilerle, onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

Anadolu Ajansının (AA) da alanda bulunan standına gençler yoğun ilgi gösterdi. Gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Gençlerin yeteneklerini keşfedip geliştirmelerine katkıda bulunmak, ekonomi, eğitim, kültür, sanat, bilim, sağlık, spor gibi her alanda verilen destekler hakkında bilgilendirmek ve doğru yönlendirmek hedefiyle TEKNOKENT, KOSGEB ve Kırsal Kalkınma Projesi'nden yararlanan girişimcilerle gerçekleştirilen panellerin yanı sıra programda kültürel ve sportif faaliyetler, SOLOTÜRK pilotlarıyla söyleşi, konser ve gösteriler yapıldı.

Etkinliği, yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", Antalya'nın ardından 23-24 Nisan tarihlerinde Adana'da, mayısta ise Kayseri ve Samsun'da gençlerle buluşacak.

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