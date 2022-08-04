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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) iptaline lüzum görüldüğünü bildirerek, "Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Barış Gündoğan   | 04.08.2022
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: KPSS'nin iptaline ilişkin süreç hakkında şeffaf şekilde bilgilendireceğiz

Ankara

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


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