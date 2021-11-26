Dolar
12.13
Euro
13.67
Altın
1,809.56
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,781.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan İstanbul'da gözaltına alındı.

Serdar Açıl   | 26.11.2021
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Durdağı, Kovid-19'a karşı ilaç çalışmasında faz-2 aşamasına geçti
AB Kovid-19'un 'süper varyantı' nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları durduracak
Kovid-19 tedavisinde D vitamininin etkinliği kanıtlandı
5 soruda yerli aşı TURKOVAC
İspanya'da Kovid-19 salgınında artan vakalarla aşılama ve önlemler de artıyor

Benzer haberler

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı