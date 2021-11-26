DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan İstanbul'da gözaltına alındı.
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında gözaltı kararı verdiği Gürcan'ın İstanbul Bakırköy'deki evinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Gürcan'ın buradaki işlemlerin ardından Ankara'ya getirileceği belirtildi.
Gürcan hakkındaki soruşturmanın "siyasal ve askeri casusluk" suçuna yönelik yürütüldüğü öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.